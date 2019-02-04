Pütürge Belediyespor'da Evren'in istifası kabul edilmedi

Grup takımlarından Pütürge Belediyespor'da Teknik Direktör Mahmut Evren'in görevini bıraktığını ifade etmesinin ardından kulüpten bir açıklama geldi. Kulüp yönetimi, Evren'in görevinin başında olduğunu bildirdi.

Pütürge Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a 4-0 mağlup olurken, teknik direktör Mahmut Evren istifa ettiğini açıklamıştı. Göreve geldiği günden buyana takıma büyük katkı sağlayan ve ilk puanlarını aldıran Evren'in görevi bıraktığını açıklaması şok etkisi oluştururken, kulüp yönetimi tecrübeli hocayla bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönetimle, Evren arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken, kulüp yönetimi, hocalarının görevde olduğunu açıkladı. Tecrübeli hocanın istifasını kabul etmeyen, kulüp yönetimi, “Takımla alakalı bir sıkıntı vardı. O sıkıntılar çözüldü. Hocamızla birlikte çalışıyoruz. Hocamız takımın başındadır” açıklamasını yaptı.