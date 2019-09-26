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Pütürge Belediyespor'da kriz çözüldü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Pütürge Belediyespor’da futbolcu lisanslarının çıkarılmamasından kaynaklı ligin ilk hafta maçına çıkılmaması krizine Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük el koydu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Pütürge Belediyespor'da futbolcu lisanslarının çıkarılmamasından kaynaklı ligin ilk hafta maçına çıkılmaması krizine Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük el koydu.


Sülük, futbolcularla yaptığı toplantı sonrasında krizin çözüldüğünü ve takımın bu hafta sahasında oynayacağı Gaziantepspor müsabakasına çıkacağını söyledi.


Yeşil beyazlı ekipte bir süredir devam eden ve futbolcu lisanslarının çıkarılmasına kadar varan ekonomik kriz çözüldü.


Geçen hafta ligini ilk maçına futbolcu lisanslarını çıkaramadığı için çıkamayan Pütürge temsilcisi, ikinci maça da çıkmaması halinde ligden ihraç tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.


Yaşanan krizin kendisine aktarılmasıyla girişimlere başlayan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, takımla bir toplantı yaptı ve ilk iş olarak lisans ücretlerini ödedi.


Sülük'ün girişimleri sonucu kulüpte krizin çözüldüğü ve takımın Gaziantepspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladığı kaydedildi.

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