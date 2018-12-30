Pütürge Belediyespor'dan 4 transfer

Grup'ta sezonu orta sıralarda bitirme hedefi koyan Pütürge Belediyespor, devre arası transferinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil beyazlılar, Yeşilyurt Belediyespor'dan Mert Ali ve Murat Avcu'yu, Yeni Malatyaspor alt yapısında yetişen Burhan Koç ve Kürşat'ı renklerine bağladı.

İlk kez yer aldığı BAL'da sıkıntılı bir ilk yarı geçiren Pütürge Belediyespor, 4 hafta sonra başlayacak ikinci yarıya daha sağlam bir giriş yapmak istiyor. İkinci yarı hazırlıklarını Malatya'da sürdüren yeşil beyazlı takım, hafta başında Mahmut Evren nezaretinde başladığı çalışmalarına kondisyon depolayarak devam ediyor. Kadrodaki eksik oyuncu sayısını ve oyunsal sıkıntıları gidermek isteyen Mahmut Evren'in verdiği rapor doğrultusunda transfer görüşmelerini yürüten yönetim yeşil beyazlı takıma 4 ara transfer takviyesinde bulundu. Ligin ilk yarısını Yeşilyurt Belediyespor'da geçiren forvet Mert Ali Turgut, stoper Murat Avcu ile Yeni Malatyaspor alt yapısında yetiştikten sonra başka takımlarda futbol oynayan orta saha Burhan Koç ve Kürşat da takıma katılan son isimler oldu. 2 ya da 3 oyuncu daha alacak Pütürge Belediyespor, sezon başlamadan il dışı kampı yapmayı da hedefliyor.