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Pütürge Belediyespor'dan 6 transfer birden

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Pütürge Belediyespor transfere hızlı bir giriş yaparak 6 futbolcuyu renklerine bağladı.


Uzun süredir ekonomik sorunlarla boğuşan BAL takımı Pütürge Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk transferlerini gerçekleştirdi.Yeşil beyazlılar daha önce anlaşmaya varılan orta saha Rıdvan Kar, forvet Erman Marik, sol kanat Yasin Baturay, sağ bek Aykut Kar, stoper Ömer Kılıç ve ön libero Ahmet Bezen'i renklerine bağladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle 6 futbolcu da Pütürge Belediyespor ile resmi sözleşmeye imza attı. Pütürge Belediyespor geçen sezon geçirdiği kötü sezonun ardından Yeşilyurt Belediyespor'un 3. Lige çıkmasıyla küme düşme tehlikesinden son anda kurtulmuştu.


Yeşil beyazlılar teknik adamlık görevi için Nevzat Topal ile yeniden anlaşmaya varmıştı.

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