Pütürge Belediyespor'un küme düşme korkusu yok

Grup'ta mücadele eden Pütürge Belediyespor'un teknik sorumlusu Mahmut Evren, küme düşme gibi bir korkularının olmadığını söyledi.

BAL'da bu sezon ilk kez mücadele eden Pütürge Belediyespor, 1920 Maraşspor yenilgisinin ardından, bu hafta oynayacağı zorlu Dersim 62 Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

İnönü Üniversitesi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana 16 oyuncu katıldı. Teknik direktör Mahmut Evren nezaretinde çalışan oyuncular, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas oyunu oynadı.

Takımın teknik patronu Mahmut Evren, yaşadıkları sıkıntılara rağmen yoğun tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Maraş deplasmanına puan için gitmiştik. 70. dakikaya kadar da iyi mücadele ettik. Hakem, ofsayttan yediğimiz golü sahaya giren taraftarların baskısı sonucu geçerli saydı. Bu gol sonrası moral olarak çöktük” dedi.

Evren, dar bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bulunduğumuz konumdan dolayı oyuncularımızın kafalarını kaldırması biraz daha özgüvenli olması lazım. Göreve geldiğimden beri 13 oyuncuyla takımı sahaya çıkarıyorum. Mustafa, Garip, Yusuf, Hıdır, Korkut'tan sakatlık ve cezalar nedeniyle yararlanamadım. Dersim 62 Spor maçından sonra cezalarımız bitiyor. Yönetim bizim için şartları düzeltmek adına elinden geleni yapıyor. Küme düşme gibi bir korkumuz yok ama sıkıntılarla boğuştukça her şey üst üste geliyor.”

Dersim 62 Spor maçında puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren Evren, “İlk yarı kalan haftalarda mümkün olduğunca puan alıp, alt sıralardan kurtulacağız. Bu haftadan itibaren her şeyimizi sahaya koyacağız. Dersim şampiyonluk için bir takım kurdu ama bizim rakiplerin durumuyla ilgilenecek vaktimiz yok. Çıkacağız ve kendi oyunumuzu oynayıp, istediğimiz sonucu alacağız” diye konuştu.

Pütürge Belediyespor, ligin 12'inci haftasında Dersim 62 Spor ile sahasında karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Pazar günü Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak.