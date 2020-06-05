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Pütürge depreminde Malatya'da halk sokağa çıktı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Malatya merkezde de şiddetli bir şekilde hissedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Malatya merkezde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası panikleyen bir çok vatandaş sokaklara indi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.06'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki deprem Malatya merkezde de yüksek katlı binalarda şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde panik yaşayan birçok vatandaş binalardan çıkıp sokaklara indi. Sokaklara inen vatandaşlar deprem nedeniyle kendilerini dışarı attıklarını ifade ederek geceyi dışarıda geçirmeyi düşündüklerini ifade etti.


Öte yandan deprem sonrasında artçı sarsıntılar da meydana geldi.

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