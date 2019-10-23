Pütürge Kaymakam Recep Aydın, okul denetledi

Malatya'nın Pütürge ilçe Kaymakam Recep Aydın, okulda denetleme yapıp, öğrencilere sorular yöneltti.

Kaymakam Recep Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Toper, Pütürge İlçesi Nohutlu Mahallesinde bulunan Nohutlu ilk ve ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul hakkında bilgi alan Aydın, öğretmenlerle toplantı yaptıktan sonra sınıfları ziyaret edip öğrencilere sorular da yöneltti.

Okulun bir ihtiyacı olup olmadığını soran Pütürge ilçe Kaymakam Recep Aydın, zaman zaman böyle okulları ziyaret edip, sorunları yerinde tespit ettiğini belirterek, eğitim konusunda herkesin hassas olması gerektiğini vurguladı.