Pütürge ve Arguvan'da karne heyecanı

Malatya'nın Pütürge ve Arguvan ilçelerinde 2018-2019 eğitim öğretimin yılının ilk yarı döneminin sona ermesi ile karne dağıtım törenleri düzenlendi.

2 bin 83 öğrencinin karne sevinci yaşadığı Pütürge'de Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Okulu Anasınıfı ve İlköğretim 1. sınıf öğrencilerine karnelerini İlçe Kaymakamı Recep Aydın ile ilçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Toper düzenlenen tören ile dağıttı. Öğrenci velilerinin de katılımlarıyla gerçekleşen törende konuşan Kaymakamı Aydın, öğrencilere tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyerek, okullarda sergiledikleri güzel davranışları tatilde de sürdürmelerini istedi. Öğrencilerden tatil boyunca bol bol kitap okumalarını isteyen Aydın, daha sonra öğrencilere karne vererek aileler ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arguvan'da da tören vardı

Arguvan'da Atma Ortaokul öğrencilerine karneleri düzenlenen törenle dağıtıldı.

Arguvan Atmalılar İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin ve eşi Emine Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Hasan Yay, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Şahin, velilerden karnenin, bir amaç olmadığını öğrencilerin bir yıl boyunca elde ettikleri çalışmaların ifadesi olduğunu belirterek, öğrencilerden tatilde boş durmamalarını ve kitap okumalarını istedi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.