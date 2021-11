Pütürge'de 2 temel atıldı, 1 açılış gerçekleştirildi

Malatya'nın Pütürge İlçesi'nde, yeni Belediye Hizmet Binası, aynı binada hizmet verecek olan Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi'nin temel atılışı ile Güneş Enerji Santrali'nin açılışı törenle yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “İlçemize kazandırmış olduğumuz 1 Megawattlık Güneş Enerji santralinin açılışını yaptık. Hemen akabinde Öğretmen Evi ve Halk eğitim Merkezi'mizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Yine Pütürge Belediyesi'ne 35 bin nüfusa kadar hizmet verebilecek yeni hizmet binasının temelini inşallah hep beraber atacağız” ifadelerini kullandı.

Sülük, “Biz bu yola çıkarken hep şunu söyledik. Gençlerimiz doyduğu yerde doyacak dedik. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Buna göre de projeler üretiyoruz. Bizler büyük bir deprem yaşadık. Allah bir daha afetler yaşatmasın. Pütürge'mizi yeniden 21'inci yüzyılın Pütürge'sini yeniden inşa ediyoruz. Bu inşayı yaparken özellikle başta sayın Cumhurbaşkanımıza liderimize, bize yol gösteren feyz aldığımız Cumhurbaşkanımıza tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yine abamız dediğimiz Pütürgeli olan her başımıza ağrıdığında koştuğumuz Sayın Öznur Çalık hanımefendiye teşekkür ediyorum. Abimiz dediğimiz Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi' ye teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak bir dönem Pütürge'ye çok önemli yatırımlar yapan ve şuanda Milletvekilliğimizi yapan sayın Ahmet Çakır'a çok teşekkür ediyorum. Yine İl Başkanlığı görevinden bu yana yanında çalıştığımız yine Pütürge Koordinatörümüz diyelim, Milletvekilimiz Sayın Hakan Kahtalı abimize teşekkür ediyorum. Her noktada destek olduğu için sayın İl Başkanımız İhsan Koca'ya da çok teşekkür ediyorum. 2020 ila 2021 yılın Pütürge'de 300 kilometre yol ve asfalt bitiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yine ilçemizde altyapı çalışmalarına çok güzel bir şekilde devam eden MASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Pütürge'ye Kilit Parke Taşı Fabrikası kurduklarını, bu yıl 12'inci ay itibariyle 120 bin metrekare kilit taşını mahallelere döşemesini bitirmiş olacaklarını dile getiren Sülük, “ Aynı zamanda 45 bin metrekarelik kısım da devam ediyor. Bizler bu fabrikamızda Pütürgeli gençlerimizi istihdam ediyoruz.

Kum ve Mucur Ocağını Pütürge'de faaliyete geçirdik. Aynı zamanda Tekstil Kent Projesinin temel atma törenini de hava şartlarının iyi olması durumunda bir hafta sonra sayın Vekillerimiz ile beraber yapmayı hedefliyoruz.

İlçe merkezimizde 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonun temel çalışmaları başladı devam ediyor. Pütürge İlçemizde 208 konut bitti. Teslimatı yapıldı. 105 konut bitti teslimatı yapıldı. 98 konut yapıldı. Deprem zedelerimize kısmi teslimatı yapıldı. sosyal konut olarak önümüzdeki haftalarda faaliyete geçecek. 85 konut Pazarcık, 15 konut Balpınarı ve kırsal mahallelerimizde bireysel olarak yeni bir şehir ve yeni mahalleler kuruyoruz. Aynı zamanda da Pütürge Merkezinde büyük bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bunları yapıyoruz. En Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin desteğiyle yapıyoruz.

Pütürge İlçemizde Tarım ve Hizmetler Müdürlüğü'müzü kurduk. Burada 8 makine, 2 traktör ile İlçemize destek oluyoruz. Aynı zamanda Pütürge'nin yanı sıra Doğanyol'daki çiftçimiz de talep ettiğinde destek veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 183 çiftçimize 12 ton ücretsiz nohut tohumu dağıttık. Bu yıl da iklime göre bunun için bir adım atacağız. Biz Pütürge'de göç olmasın istiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu yönde yatırımları var. Olmaya da devam edecek. Tepehan'da 12 derslikli bir okul, İlçe Merkezimizde son sistemlerle yapılan bir İmam Hatip Lisesi planlamaya alındı. Aynı zamanda bir iş adamımız da buraya bir Fen Lisesi yapacak. Bunun projesini de beraber çalışıyoruz. Eğitim için de inşallah göç vermeyeceğiz.

Yeni kurulacak Tekstil kente iş adamlarımızın büyük talebi var. İnşallah bütün dünyaya ihracat yapar duruma geleceğiz. O firmalarımız ile beraber. Bu saydığımız yatırımların kat be kat fazlasını da İlçemize kazandıracağız” dedi.

“Yeni bir Pütürge inşa ediliyor”

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise yapılan hizmetlerin önemine temas etti. Koca, “ Pütürge'miz yeniden doğuyor desek yeridir. Yeni bir Pütürge inşa ediliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve Milletvekillerimizin desteği var ama Mikail Sülük Başkanımızın da bunları yakından takip etmesine çok şahit oldum. Bu gayretle bu destekle inşallah Pütürge'miz hak ettiği yerlere geliyor. Yeniden inşa edilen, yeni ve güzel Pütürge'ye yakışan bir Belediye Binası lazımdı. İşte bugün onun da temeli atılıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak. İnşallah hem Belediyemiz çalışanlarına, hem Pütürgeli hemşerilerimize layık bir binaya kavuşmuş olacağız. Ben bu yatırımların ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Her seçimde yüzde 90'a yakın oy vermiş bir ilçemiz”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, ilçenin depremden zarar görmesi nedeniyle yapılan deprem konutlarından da söz etti. Kahtalı, “Pütürge İlçemizde güzel yatırımları açmak için ve temel atma törenlerini gerçekleştirmek için bir aradayız. Pütürge 24 Ocak depreminden sonra sıkıntılı bir döneme girdi. Buradaki konutlarımız ağır hasarlı, orta hasarlı olarak belirlenme süreci ve bunun takibi noktasında gerçekten büyük emek sarf edildi. Depremden hemen bir gün sonrasında sayın cumhurbaşkanımız buradaydı. Depremin olduğu gece 3 Bakanımız, sayın İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız ve Sağlık Bakanımız direkt buraya geldiler. Allah'a hamdolsun Milletine nasıl sahip çıkılacağını bizlere gösteren bir liderle beraber yol yürüyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Pütürge'mize ve Malatya'mıza yapmış olduğu yatırımlardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Pütürge'mize 2 bine yakın konut yapıyoruz. Gerçekten ilçemizi yeniden inşa ediyoruz. Pütürge bunların hepsinden daha iyisine layık. Pütürge bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında sapa sağlam durmuş bir ilçemizdir. Her seçimde yüzde 90'a yakın oy vermiş bir ilçemiz. Belediye Binamız depremde hasar görmüştü. Mikail Başkanımız da gerçekten öz veri çalıştı. 2 yıldır o depremden bugüne hiç durmadan gecesini gündüzüne kattı ve Pütürge'sine hizmet etmek için gayret etti. Her daim Bakanlıklarda gerekli çalışmaları yapılmasını için takiplerini yaptı. Pütürge için yapılması gereken ne varsa bunların gerçekleştirilmesi için gayret gösterdi. Ben has eten Mikail Sülük Başkanımıza teşekkür ediyorum.

İlçemize çok özel bir Öğretmen Evi ve Halk Eğitim Merkezi kazandırıyoruz ve az önce bunun temel atma törenini gerçekleştirdik. Belediye Binamızın da temelini attık. Pütürge burada yapılan yeni konutlarla beraber 67 mahallesi ile birlikte inşallah buradan hizmet alacak. Ben Pütürgeli hemşerilerime bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı ve bundan sonra da destek olacakları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Türkiye'nin geliştiğine dikkat çekerek, “ Gördüğümüz yangınlar sürecinde hükümetimizin iradesini gördük. Bu iradeyi biz Libya'da, Ege'de, Doğu Akdeniz'de gördük. Dolayısı ile Türkiye'nin kalkındığını geliştiğini, güçlendiğini görüyoruz. Ekonomik dalgalanmaların üstesinden kısa süre içerisinde geleceğimizi düşünüyorum.

Pütürge'mizdeki dönüşümü hep birlikte izliyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde ilçemizin ve Malatya'mızın daha iyi noktalara geleceğini bugün rahatlıkla söyleyebiliriz. Kazasız belasız temelini attığımız Öğretmen Evi ve Halk Eğitim Merkezi ile Belediye Hizmet Binasının açılışını yapmak nasip olsun” dedi.

“Pütürgeli olmaktan gurur duyuyorum”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, deprem konutlarından söz ederek, “Pütürge'de yapmış olduğumuz deprem sonrası yatırımların, evlerin ve konutların toplam maliyeti 500 Milyon TL. İlçemize yapılan 2 bin konut ile AFAD aracılığı ile Çevre ve Şehircilik aracılığı ile yapmış olduğu yatırımların miktarı 500 milyon TL'dir. Pütürge'yi yeniden inşa ediyoruz dememizin sebebi budur. Pütürge tarihinde görebilecek en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine gördü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan, Pütürgeli olmaktan gurur duyuyorum.

Pütürge'mize yapmış olduğumuz yatırımlar bunlarla bitmiyor. Bu 500 milyonluk yatırımın içerisinde yapacağımız belediye binası yok. Depremin ertesi günü İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız ile Pütürge'ye geldik. Merkezde Belediye Binasına girdik. Ve dedik ki tüm Türkiye'nin tanıdığı ilçe Pütürge bu Belediye binasında hizmet veriyor dedik. Deprem dolayısı ile ağır hasarlı olduğu görüldü. Normalde Bakanlarımızın Belediye Binası için verebilecek destek olmamasına rağmen Pütürge İlçesine olan özel ilgilerinden dolayı, buraya yeni bir Belediye Binası kazandıralım dedi. Bu konudaki ısrarından dolayı Pütürge Belediye Başkanımız Mikail Sülük'e teşekkür ediyorum. Başkanım Ankara'ya geldi. Birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gittik ve hizmet binamız için talepte bulunduk. Murat Kurum Bakanımız hizmet binasının yarısının Bakanlıkları tarafından karşılanacağını söyledi. İçişleri Bakanımızın yanına gittik ve Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, geriye kalan kısmının karşılanacağı sözünü verdi. Şuanda Belediye Hizmet Binamızın toplam maliyeti 8 Milyonu geçiyor. Bu yatırımın hizmetin sadece tek bir amacı var.

Pütürgeli hemşerilerimize yeni bir Kaymakamlık Binası kazandırdık ve bence Pütürge'ye çok yakıştı. Emniyet Müdürlüğü Binası, Jandarma Binası, Gençlerimiz için Spor Salonları, Çocuklarımız için Okullar, eğitimdi. Bugün İlçemizde kalacak Öğretmenlerimizin yerleri yoktu. Onlar için Öğretmen Evi ve Halk Eğitim Merkezi Binasının temelini attık. Bunlar da İlçemize çok yakışacak.

Açılışını gerçekleştirdiğimiz GES projesi ile Temelini attığımız Belediye Hizmet Binası Projesi ve Öğretmen Evi ve Halk Eğitim Merkezi Projesi ile birlikte İlçemize 40 Milyon TL'lik bir yatırım daha kazandırmış olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik tablo düzelecek”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Pütürgelilere verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Tüfenkci, "Pütürge'miz zorlu bir süreci geride bıraktı. 24 Ocak depreminin ilk dakikalarından itibaren Devletimizin şefkat eli Pütürge'mizin üzerinde oldu. Bugün gelinen nokta itibariyle gurur verici bir tablo var ortada. Deprem konutlarımız tamamlandı, hemşerilerimiz yavaş yavaş sıcak yuvalarında oturmaya başladı. Bunun yanında halkımızın hizmetine sunmak için kamu binaları ve sosyal alanları da hizmete almaya başladık. Burada bunun en güzel örneği bugün temelini attığımız yeni Belediye Hizmet Binası ile Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi. İnşallah buralar da hızlı bir şekilde tamamlanıp Pütürge'mizin yeni yüzüne farklı bir güzellik katacak. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tüfenkci, yaşanılan ekonomik sürecin izlenen doğru politikalar sayesinde kısa sürede atlatılacağını da belirterek, şunları söyledi:

"Ekonomik tabloya bakıldığında özellikle döviz göstergeleri reel rakamlarla uyuşmuyor. Tabi pandemi sürecinin etkileri de tüm dünyada olduğu gibi emtia fiyatlarında dengesizliklere neden oluyor. İnsanlarımız şuna inansın, bu tabloyu düzeltecek yine AK Parti'dir."