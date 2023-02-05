Pütürge'de 7/24 kar nöbeti

Malatya'nın Pütürge İlçesi'nde de etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekipleri, 24 saat boyunca çalışma yürütüyor.

Pütürge Belediyesi karla mücadele ekipleri, 7/24 nöbet tutarak yolların kar tutmasına fırsat vermiyor. İlçedeki ana yolların yanı sıra cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında gece gündüz çalışan ekipler, yolların kar ve buz tutmasına engel oluyor. Ekipler ara sokaklarda da kar küreyerek, tuzlama yapıyor.

Karla mücadelenin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Kar yağmaya devam edecek, bizler de olumsuzluk olmaması için çalışmaya. 'Rahmet, zahmete dönmesin' diye, karla mücadele ekiplerimiz 7/24 çalışmalarına devam ediyor” dedi.