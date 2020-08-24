Pütürge'de artçı depremler devam ediyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.0 şiddetindeki depremden sonra artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre, 23 Ağustos günü saat 21.56'daki 4.00 şiddetindeki depremden sonra yine Pütürge ilçesi merkezli saat 23.42'de 2.1 şiddetinde, 24 Ağustos saat 00.02'de 2,9 şiddetinde, bugün saat 10.32'de de 2.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son meydana gelen depremlerde ölen ve yaralanan olmadığı bazı evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.