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Pütürge'de ayran şenliği ve mezuniyet töreni

Pütürge Pazarcık İlk ve Ortaokulunda bu yıl 9’uncusu düzenlenen Ayran Şenliği ve Mezuniyet Törenine katılım yoğun oldu.

Pütürge Pazarcık İlk ve Ortaokulunda bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ayran Şenliği ve Mezuniyet Törenine katılım yoğun oldu.


İlçeye bağlı Pazarcık Mahallesinde bulunan Pazarcık ilk ve ortaokulunun gelenekselleştirdiği Ayran Şenliği ve Mezuniyet Töreninin bu yıl 9'uncusu düzenledi. Törene Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ile kurum müdürleri katıldı.


Düzenlenen şenlikte ayrıca teknoloji tasarım ve resim sergisiyle birlikte Şehit Ali Seydi Özdemir adına düzenlenen kütüphanenin açılışı da gerçekleştirildi. Vatandaşlar ile öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler de yaşandı.

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