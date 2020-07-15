İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pütürge'de ilk kez yüzme kursu açıldı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde ilk kez yüzme kursu açıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ilk kez yüzme kursu açıldı.


Pütürge Kaymakamlığı koordinesinde Pütürgeli iş adamlarının desteği ile ilçeye kazandırılan ve ilçedeki tek yüzme havuzu olan Pütürge İlkokulu yüzme havuzunda düzenlenen yüzme kursuna kayıt yapmak isteyenlerin başvurusu alınıyor. Kaymakam Recep Aydın'ın öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilçe tarihinde ilk yüzme kursu açıldı. Deprem ve pandemi sürecinin stresini bir nebze de olsa havuzda atan ve yeni bir spor dalında ilk kez eğitim alan kursiyerler memnuniyetlerini dile getirdiler.


Yüzme kursuna kayıt yapmak isteyenlerin başvurusu alınıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.