Pütürge'de Karapınar mevkinin tescil edilmesi sevinci

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki Karapınar mevkinin, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesi sevinçle karşılandı.

Pütürge ilçesi Büyüköz Mahallesi Muhtarı Mustafa Carbuga, Karapınar Mevkinin, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesi ve Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasını memnunlukla karşıladıklarını ifade ederek, “Burası suyu ile meşhur bir bölge. Yeşilliği de bulunan Karapınar Mevkiinin tescil edilmesi le buraya daha fazla yerli ve yabancı turistin geleceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karapınar mevkinin, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesinin en önemli yönünün buradaki akar suyun koruma altına alınmış olacağına dikkat çeken Muhtar Caruba, “Karapınar mevkinin, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesi ile artık buradaki suyu başka yere götürmek isteyenler emellerine ulaşamayacaklar” dedi.

Sözü edilen Karapınar mevkinin aynı zamanda Nemrut Dağı ören yerine giden yol güzergahında olduğunu hatırlatan Muhtar Caruba, Karapınar mevkinin, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesi nedeniyle buranın daha da değerlendiriliş olacağını, böylece Nemrut Dağı'na Malatya üzerinden gidecek yerli ve yabancı turistlerin de buradan geçerken bu alandan yararlanacaklarına dikkat çekti.