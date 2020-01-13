İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pütürge'de karla mücadele sürüyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu sayısı yapılan çalışmaların ardından bire düştü.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu sayısı yapılan çalışmaların ardından bire düştü.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları ile kapalı olan 4 mahalle yolundan 3'ü temizlenirken, 1 mahalle yolunda ise henüz kar temizleme çalışmaları sürüyor.


Karla mücadele çalışmalarında zaman zaman yağan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların tekrar tekrar açılmak zorunda kalındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.