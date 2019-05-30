Pütürge'de kitap okuma seferberliği sona erdi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yürütülen kitap okuma seferberliği kapsamında birçok etkinlik düzenlendi.

Pütürge İlçe Kaymakamı Recep Aydın'ın himayelerinde, Pütürge İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki 5 okulda Kitap Okuma seferberliği başlatıldı. Toplam 587 öğrenci 56 öğretmen 15 idarecinin katılımlarıyla, kitap okumanın yaygınlaştırılması ve benimsenmesi için Pütürge ilçesinde çalışan tüm kamu personellerinin maddi destekleriyle yaklaşık 10 bin TL toplanarak 550 kitap alındı.

Yaklaşık 3,5 ay süren proje kapsamında, kitap ayracı hazırlama, okullarda kitap okuma saatleri, filme dönüşmüş kitapların gösterimi, kitaplar sokaklarda, kitap okuma yarışması, şiir dinletisi ve ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde ise projeye katılan 3 ortaokul 2 lise olmak üzere 5 okulun birincilerine birer çeyrek altın, İkincilerinle gram altın, üçüncülerine 150 TL, dördüncülerine ise mansiyon olarak 100 TL para ödülü ise verildi.

Proje koordinatörlüğünden yapılan açıklamada ise "Bize bu projede ilham kaynağı olan başta kaymakamımız sayın Recep Aydın'a her daim desteğini bizden esirgemeyen ilçe milli eğitim müdürümüz Kadir Toper'e projenin koordinatörlüğünü yapan İlçe Milli Eğitim şube müdürümüz Engin Gürcan'a bütün kamu kurum amirlerine ve personellerine projenin uygulanması esnasında görev alan idareci öğretmen ve kitapları kardeş edinen bütün öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.