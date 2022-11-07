Pütürge'de mescit açılışı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan mescidin açılışı gerçekleşti.

Başakşehir Belediyesi tarafından Kubbe dağı dinlenme tesisinin yanında yapımı tamamlanan mescidin açılışı yapıldı. Açılışa, Başakşehir Belediye başkanı Yasin Kartoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Ak parti Başakşehir ilçe başkanı Sebahattin Kayas AK Parti Pütürge ilçe başkanı Bülent Karayılan, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasir Kartoğlu, “Yaptırmış olduğumuz mescit, sadece mescit olarak hizmet vermeyecek, burada yol üstünde mahsur kalınan zamanlar olursa konaklama olarak da kullanılacak. Malatya'mıza ilçemize hayırlı olsun” dedi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise mescidin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mescid, açılış konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı.