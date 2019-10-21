İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pütürge'de muhtarlar bir araya getirildi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde muhtarlar bir araya getirildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtarlar bir araya getirildi.


Muhtarları Kaymakamlık toplantı salonunda ağırlayan Kaymakam Recep Aydın, burada yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması için önemli görevler ifa ederler. Muhtarlar, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi yapan kişilerdir” diyerek, muhtarların devletin her mahalle ve köydeki eli, kolu ve kulağı olduğunu ifade etti. Yürüttükleri fedakarca hizmetlerinden dolayı muhtarlara şükranlarını ileten Kaymakam Aydın, muhtarlık mesleğinin önemini de dile getirdi.


Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe nikah sarayında muhtarlara yemek programı da düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.