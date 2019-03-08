Pütürge'de okuma seferberliği

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Kaymakamlığın himayesinde kitap okuma seferberliği başlatıldı.

Pütürge İlçe merkez okullarında okuyan öğrencilere yönelik Pütürge Kaymakamı Recep Aydın'ın himayelerinde ve Pütürge İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde ‘Pütürge Kitap Okuma Seferberliği' Projesi başlatıldı. Projenin açılış törenine Kaymakam Aydın'ın yanı sıra ilçe protokolü, memurlar, öğretmenler ve kurum amirleri katıldı. Başlatılan proje kapsamında Pütürge ilçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların maddi desteğiyle alınan 500 kitap öğrencilere dağıtıldı. Kitap Okuma Seferberliği ile ilçede okumanın önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Kaymakam Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.