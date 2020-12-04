Pütürge'de tamamlanan deprem konutları kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor

Elazığ Sivrice depreminde evlerin büyük çoğunluğunun hasar gördüğü Malatya'nın Pütürge ilçesinde, TOKİ tarafından yapılan 104 deprem konutu kura çekimi ile sahiplerine verildi.

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçelerin başında yer alan Malatya'nın Pütürge ilçesinde yapılan deprem konutları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

İlçede gerçekleştirilen noter huzurundaki kura çekilişi ile yapımı tamamlanan 104 adet konut hak sahiplerine teslim edildi

Pütürge Dumlupınar Ortaokulu Konferans Salonundaki kura çekimine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, siyasi parti temsilcileri, TOKİ temsilcileri ve hak sahipleri katıldı.

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, 24 Ocak depreminin ardından yaşanan pandemi nedeniyle çalışmaların aksadığını belirterek “Ancak bugün çok sevinçliyiz, çünkü depremden zarar gören vatandaşlarımızın evlerini teslim ediyoruz. Bugün 104 konutumuzu teslim ediyoruz. Depremin ilk gününde Sayın Cumhurbaşkanımız buraya teşrif ettiler, deprem olduğu gece de İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sağlık Bakanımız ile hep birlikteydik. Gece vakti depremden zarar gören yerleri ziyaret ettik. Bu devletimizin bize ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Bize de sizlerin sıkıntılarının giderilmesi hususunda talimatlar verdiler. Bizde depremden zarar gören ilçelerimizin derdine derman olmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Bugün itibariyle il genelinde 3 bin 641 adet konut yapımının halen devam ettiğini de dile getiren Baruş, “Yer seçimi konusundaki sıkıntıları da aşınca bu sayı daha da artacak. Özellikle kırsal alanda yer seçimi uygun olmayan vatandaşlarımızın ilçe merkezi veya toplu konutlarından faydalanmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bu şansı iyi değerlendirerek sağlıklı ve iyi koşullardaki bu güzel evlere kavuşabilsinler. Kura çekiminden sonra sahip olacağınız evlerinizde ailelerinizle birlikte sağlıkla güle güle oturun” diyerek sözlerini tamamladı” dedi.

Noter huzurunda yapılan ilk kura çekimini yapan Vali Aydın Baruş, kurada ismi çıkan Hak sahibi Şaban Tellioğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulundu.