Pütürge'de Vefa Destek Grupları sahada

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle herkes evlerinde iken bir tek Vefa Destek Grupları 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.

Pütürge Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca koordine edilen Vefa Destek Grubunda, emniyet, jandarma, belediye, müftülük, ilçe tarım ve orman şefliği koordinesi ile dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kurum personellerince götürülüp evinde veriliyor.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak gibi 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulama kapsamında olan Malatya'nın Pütürge ilçesinde genelde sokağa çıkma yasağına uyuldu.