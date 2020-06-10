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Pütürge'de yangında bir ev küle döndü

Malatya’nın Pütürge ilçesinde kerpiç bir evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kerpiç bir evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre Pütürge ilçesine bağlı Deredüzü Mahallesinde Cemal Kaymaz'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirilirken, köylülerde kendi imkanları ile yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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