Pütürge'de yol çalışmaları devam ediyor

Saha çalışmaları noktasında kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Pütürge de 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfalt bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Gündüz, Belen ve Taşmış Mahallelerini birbirine bağlayan 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunda 3.5 kilometrelik bölüm tamamlandı. 9.5 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürdürülüyor. Pütürge'nin en uzak mahallelerinden biri olan Arınlı Mahallesinde ise yeni yol açma ve yol genişletme çalışmaları yapıldı. 6 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun 2.5 kilometrelik bölümünde yol genişletmesi yapan Büyükşehir Belediyesi, mevcut 3 metrelik yolu 5.5 metre genişliğine çıkardı. 6 kilometrelik bağlantı yolunda güzergah değişikliği yapan Büyükşehir Belediyesi 3.5 kilometrelik yeni bir yol açıldı.