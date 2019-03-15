Pütürge'ye kilit parke taşı üretim tesisi kurulacak

Pütürge'ye kilit parke taşı üretim tesisi kurmak istediklerini belirten AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, yapılması planlanan projeyi belediye bünyesinde gerçekleştirmek istediklerini ve ilk etapta 10 kişiyi istihdam edeceklerini ifade etti.

Sülük, bu proje ile Pütürge'yi ekonomik yönden kalkındırmak istediklerini ve istihdamı arttırarak bölge halkının refah seviyesini yükseltmek istediklerine dikkat çekerek, “Belediye bünyesinde hizmet verecek, Pütürge başta olmak üzere yurt genelindeki tüm şehirlere hizmet verecek kapasitede kilit parke taşı üretim tesisi kuracağız. Böylelikle ilçedeki işsizlik oranlarının azaltılmasına katkı sağlanarak ilk etapta 10 kişi tesiste istihdam edeceğiz. Tesisin kapasitesi ilerleyen dönemlerde belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda artırılabilecek. Bu durum belirlenen istihdam oranının artmasına da katkı sağlayarak Pütürge için ekonomik getiri sağlayan ve ilçe halkının istihdam edilebileceği bir yatırım hayata geçirilmiş olacak” şeklinde konuştu.

Projenin gerçekleşmesi ile birlikte ekonomik ve istihdam alanında artış sağlanacağını belirten Başkan Adayı Mikail Sülük şunları dile getirdi, “Bölgedeki doğal kaynakların kullanımı ile yeni bir yatırım alanı oluşturulması, Yeni istihdam alanı oluşturulması ve ilçedeki işsizliğin azaltılması, Kilit parke taşı tesisi ile hem bölge hem ülke ekonomisine katkı sağlanması, İlçede kaldırımları olmayan veya yıpranmış olan bölgelerin ihtiyacının karşılanması, Pütürge Belediyesi'nin kilit parke taşı ihtiyacını kendi bünyesinde karşılar durumda olması sağlanacak. Bölgede yatırım olanaklarının ve ticari faaliyetlerin artmasını sağlayacağız. İstihdamın artması ile gelir düzeyinde artış olacak. Bölge kilit taşı parke tesisi ile yurt genelinde pazar ağı oluşturularak satış kanalları kurulacak. Böylece bölgenin ticarileşmesi sağlanacak aynı zamanda tanıtımı da yapmış olacağız” dedi.

Proje tamamlanması halinde ilçeye katacak değeri değerlendiren Başkan Adayı Mikail Sülük, “2 Yıl Sonra Bölgede yapılacak yeni yatırımların önü açılacak. Yeni girişimler destek sağlanacak. Bölgede yatırımlarla sağlanan istihdam ile işsizlik oranlarında azalmaya katkı sağlayacağız. Bölgeden göçlerin önüne geçilerek, göç edenlerin geri dönüşü sağlanmış olacak. 5 Yıl Sonra Kilit taşı Parke tesisi ile imal edilen taşlar yol ve kaldırımların yapımında kullanılacak. Böylece hem bölge de hem de yurt genelinde üretimin desteklenmesine katkı sağlanacak. Bölgeye kazandırılan tesis ile bundan sonraki dönemde yol yapımı için kullanacağı taş ve bordür sıkıntısı olmayacak” diye konuştu.