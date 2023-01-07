Radikal Eğitim Kurumları'nın 22. şubesi Malatya'da açıldı. Türkiye'nin farklı noktalarında faaliyet gösteren eğitim kurumunun Harun Bakırcı yönetimindeki Malatya şubesinde ortaokul ve lise kademesinde öğrenciler eğitim alacak.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesinde açılan Radikal Eğitim Kurumları'nın açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Radikal Eğitim Kurumları kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, “Eğer gelecek nesilleri düşünüyorsak, insanlarımıza en güzel eğitim imkanlarını vermek gerekiyor. Bugün yetiştirdiğimiz çocuklar da gelecek adına çok önemli” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Yeşilyurt ilçesine böyle bir eğitim kurumunun kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, “İlçemiz git gide büyüyor, gelişiyor. Özellikle böyle ulusal markalarında şehrimizde yerini alması bizleri mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.

Radikal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, 2002 yılından İzmir'de çıktıkları bu yolda 2015 yılından sonra ise Türkiye genelinde önemli bir marka olma ideali ile devam ettiklerini söyledi. Bugün Malatya'da 22. Şubeleri ile hizmet vermeye başladıklarını da belirten Avcı, “Malatya'nın eğitim kurumları içerisinde çok tanınan kurucumuz Süleyman Bakırcı ve oğlu Harun Bakırcı bey yılardan beri eğitim sektöründeler. Radikal'in dinamizmi, onlarında da tecrübesi ile Malatya'nın hak ettiği eğitim kurumuna kavuşacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Malatya'nın eğitime önem veren bir şehir olduğunu ve bu yüzden de Radikal olarak Malatya'da olduklarını da hatırlatan Avcı, yeni açılan kurslarında 5. sınıftan 12 sınıfa ve mezunlara eğitim vereceklerini söyledi.

Radikal Eğitim Sistemini (RES) hayata geçiren temel unsurun, kaliteli öğretmen kadroları olduğunu da ifade eden Avcı, “Kurs ve okullarımızda bireyselleştirilmiş eğitim koçluğu sistemiyle her öğrencinin akademik gelişimini yakından takip ediyoruz ve elbette akademik süreçleri etkileyen tüm öğrencilerimizin bütünsel gelişimini destekliyoruz. Her öğrencinin öğrenme yolculuğu kendine özgüdür” dedi.

Malatya'da açtıkları yeni eğitim kurumlarının Türkiye'ye ve Malatya'ya hayırlı olmasını dileyen Avcı, “Ülkemize milletimize ve Malatya şehrine hayırlı uğurlu olmasını en içten dileklerimle dilerim” dedi.

Radikal Eğitim Kurumları Malatya Kurucu Müdürü Harun Bakırcı'da Türkiye'nin en büyük eğitim alt yapısı ile Radikal Eğitim Kurumları'nı Malatya ile buluşturdukları için mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Önümüzdeki yıllarda diğer illerdeki başarıyı Malatya'da da yakalayacağız, bu ülke için güzel nesiller yetiştireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.