Raketler Türkiye Şampiyonluğu için vuruldu

Malatya'da Masa Tenisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Yıldızlar Bölge Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Her iki bölgeden ilk üçe giren kadın ve erkek takımlar Türkiye Şampiyonasına girmeye hak kazandı.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Yıldızlar Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Malatya Merkez Spor Salonu'nda iki gün sürdü. Masa Tenisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Yıldızlar Bölge Şampiyonası çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Malatya, Van, Ağrı, Bingöl, Iğdır, Hakkari, Batman, Gaziantep ve Kilis'ten toplam 44 spor kulübünün iştirak ettiği bölge şampiyonası sonucunda, her iki bölgeden ilk üçe giren kadın ve erkek takımlar Türkiye Şampiyonasına girmeye hak kazandı.