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Ramazan geldi kadayıfa ilgi arttı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Malatya’da vatandaşlar tel ve yassı kadayıf almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Malatya'da vatandaşlar tel ve yassı kadayıf almak için uzun kuyruklar oluşturdu.


Malatya'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlarından olan yassı ve tel kadayıfa ilgiye korona virüs tehdidi de engel olmadı. Sosyal mesafe kurallarına uyan ve maske takan vatandaşlar, kadayıf almak için uzun süre kuyrukta bekledi.


Kadayıfçılar Çarşısında iftar öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle esnaflar memnun. Korona virüs nedeniyle durgun bir süreçten geçtiklerini ancak Ramazan ayının başlaması ile birlikte işlerinin açıldığını ifade eden esnaflar, taleplere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını söylediler.

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