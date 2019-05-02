Ravcı: “Oyuncularımıza sonsuz bir güvenimiz var”

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Ali Ravcı, "İyi de kötü de oynasalar bizim bütün oyuncularımız değerli, karakterli. Bizim onlara sonsuz bir güvenimiz var" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Ali Ravcı nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, çalışmayı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi de ziyaret etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Dün salonda çalışan Arturo Rafael Mina Meza ile Mustafa Akbaş da yapılan çalışmada yer aldı.

Bu arada antrenman öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan Teknik Sorumlu Ali Ravcı, “Alt sıralarla ilişkimiz tamamen koptu. Bundan sonraki süreçte Akhisar maçıyla birlikte 4 haftalık bir zamanımız var. Bu maçlardan da toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp sezonu bitirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Oyuncularımıza sonsuz bir güvenimiz var”

Ravcı, takımın Kasımpaşa maçındaki performansı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce bu olumsuz havayı dağıtmak gerekiyordu. İyi de kötü de oynasalar bizim bütün oyuncularımız değerli, karakterli. Bizim onlara sonsuz bir güvenimiz var. Sadece dediğim gibi onların moralini yükseltmek gerekiyordu. Maçın önemini zaten kendilerine aktardık. Bireysel olarak da konuştuğumuz oyuncular vardı. O moral ve motivasyondan sonra sahaya çıktık ve o enerjilerini sahaya yansıtınca da sorun ortadan kalktı” diye konuştu.

TÜFAD'dan Ravcı'ya destek

Öte yandan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi, Evkur Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara moral ve destek verdi.

TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor'da özlenen ve hasretle beklediğimiz bir olay. Bizim için çok sevindirici bir durum. Malatyalı bir teknik adamın Malatya'da güzel bir başlangıç yapması mutluluk verici. Biz de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla Ali hocamızın yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi belirtmek için buraya geldik. İnşallah bu Malatya için bir başlangıç, milat olur. Bundan sonra Malatyalı antrenörlerin de var olduğunu, dışarıdan gelen antrenörler bizim başımızın tacıdır ama bizim Malatyalı antrenörlerimizin de bu şekilde halkımız, seyircilerimiz, spor kamuoyu tarafından takdir görmesini ve destek olunmasını arzuluyoruz. İnşallah başarılı olur, bu da Malatya için bir milat olur” ifadelerini kullandı.