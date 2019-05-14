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Ravcı'lı Evkur Yeni Malatyaspor rakip tanımıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 32.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek Ali Ravcı yönetiminde çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.


Erol Bulut'un görevden ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Ali Ravcı ile 3 haftada 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Avrupa hedefine 1 adım daha yaklaştı. Puanını 47 yapan Malatya ekibi, ligde kalan son 2 hafta öncesinde önemli bir çıkış yakaladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldığı galibiyetle taraftarının yüzünü güldüren Evkur Yeni Malatyaspor, Avrupa hedefi noktasında da büyük avantaj elde etti. Öte yandan Ali Ravcı, takımının başında çıktığı 3 maçta elde ettiği 9 puanla Erol Bulut'un ikinci yarının 12 haftalık bölümündeki 9 puanlık performansını yakaladı. Erol Bulut yönetiminde ligin ilk yarısında sergilediği başarılı grafiği ikinci yarıda ortaya koymayan sarı-kırmızılılar 12 haftada 9 puan toplayabilmişti. Bulut'un ayrılmasının ardından göreve gelen Ali Ravcı ise 9 puanı 3 haftada elde etti.


Ali Ravcı'lı Evkur Yeni Malatyaspor sırasıyla Kasımpaşa'yı 2-1, Akhisarspor'u 2-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.

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