İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Raydan çıkan vagonlar yük trenine çarptı

Malatya’da manevra yapan yük treninden çıkan 2 vagon seyir halindeki başka bir yük trenine arkadan çarptı.

Malatya'da manevra yapan yük treninden çıkan 2 vagon seyir halindeki başka bir yük trenine arkadan çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre Malatya'da Müselles (Üçgen yol bağlantı) Garı'nda öğle saatlerinde manevra yük treninin son iki vagonu bağlantılarından çıktı. Bu sırada Malatya'dan Sivas'a doğru yola çıkan 53513 sayılı başka bir yük trenine Dilek Mahallesi yakınlarında arkadan çarpan çimento yüklü vagonlar devrilirken, karşı trenden de bir vagon devrildi. Kaza sonrası kimse yaralanmazken, vagonlarda maddi hasar meydana geldi.


Yük treni, Dilek İstasyonu'nda hemzemin geçidini ihlal etmeyecek şekilde beklemeye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.