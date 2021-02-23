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Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Malatya’da bir otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Malatya'da bir otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Malatya-Elazığ karayolu TÜVTÜRK Araç Muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Mehmet Şirin D. idaresinde Fort marka 44 NV 198 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan araç aydınlatma direğine çarparak durabilirken, kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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