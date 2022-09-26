Refüje çarpıp aydınlatma direğini yerinden söktü: 2 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje ardında aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direğini yerinden söken araç takla atarak ters dönerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Turgut Özal (Beylerderesi) Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 46 BA 876 plaka Citron marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak önce refüje ardında ise aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direğini yerinden söken otomobil takla ayarak ters döndü. Aracın hurdaya döndüğü kazada araç sürücüsü ile birlikte A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.