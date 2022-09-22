Rektör Bentli mazbatasını aldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.
Dr. Recep Bentli, mazbatasını aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde MTÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Bentli'nin mazbatası Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından tevdi edildi.
MTÜ Rektörlüğüne atanmadan önce Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevini 4,5 yıl yapıp, görev süresi dolması nedeniyle 3 ay önce Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevine tekrar dönen Bentli, 15 Eylül 2022 tarihinde MTÜ Rektörlüğüne getirilmişti.