Rektör Bentli: “Üniversitemizi bir üst lige çıkarma çalışmalarımızı hızlandırdık”

Dr. Recep Bentli, yeni yıl mesajında, “Üniversitemize adını veren 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın adına yaraşır şekilde Üniversitemizi bir üst lige çıkarma ve ülkemizin saygın üniversitelerden biri olma hedefiyle görevi devraldığımız günden bugüne çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni yıl mesajında, üniversiteyle ilgili hedeflerini aktardı. Bentli, “ Bir yılı daha geride bırakırken milletimiz ve tüm insanlık için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl olması temennisiyle 2023'e girmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapacağımız yeni bir yıla giriyoruz. 2023'ün tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen pandemi kaynaklı olumsuzlukları geride bırakacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Üniversitemize adını veren 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın adına yaraşır şekilde Üniversitemizi bir üst lige çıkarma ve ülkemizin saygın üniversitelerden biri olma hedefiyle görevi devraldığımız günden bugüne çalışmalarımızı hızlandırdık.

Bu doğrultuda lisans ve yüksek lisans programlarımızın sayısını attırmak için gerekli girişimlerde bulunduk. Ziraat Fakültemizin bulunduğu Battalgazi Yerleşkemizin yapılandırma çalışmalarına hız verdik ve yerleşke alanının genişletilmesi için girişimlerde bulunduk. Battalgazi Yerleşkemizin yetersiz kaldığını gördüğümüz için, Yeşilyurt Yerleşkemizin fiziki alt ve üst yapı çalışmalarını hızlandırarak kısa bir zamanda tamamladık. Yeni yılın ilk aylarında başta Mühendislik Fakültesi olmak üzere pek çok birimimizi Yeşilyurt'a taşıyarak öğrencilerimizin yeni yerleşkemizde çok daha verimli eğitim almalarına vesile olacağız” ifadelerini yer verdi.

Akademik ve idari kadroları yeni çalışma arkadaşları ile güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye yeni yılda da devam edeceklerine dikkat çeken Bentli, “ Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin yanı sıra onları hayata hazırlayan kişisel, kültürel, sanatsal ve fiziki gelişimlerine katkı sağlayan öğrenci topluluk sayılarımızı teşviklerimizle birlikte 21'den 50'ye çıkarmayı başardık. Yeni Erasmus+ ikili anlaşmalarına imza atarak öğrencilerimizin ve akademik personelimizin yurt dışında değişim programlarına katılmalarına öncülük edecek çalışmalar yapıyoruz. Yeni kurulan ve başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Üniversitemizin 81 ilimizin yanı sıra uluslararası öğrencilerin de tercih ettiği bir üniversite olmasını hedefliyoruz. Başarılarla kalitesini her geçen gün artıran Üniversitemizin, 2023 yılında çok daha başarılı bir yıl geçireceğine olan inancım sonsuzdur. 2023 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisiyle yeni yılın barış ve refah dolu bir yıl olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari çalışanlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı.