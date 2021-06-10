Rektör Karabulut, ARGE ve ÜRGE faaliyetlerine hız verdiklerini söyledi

Dr. Aysun Bay Karabulut, bir televizyon programında Türkiye'nin gelişimi için üretime ihtiyaç var mottosu ile ARGE ve ÜRGE faaliyetlerine hız verdiklerini belirtti.

Dr. Aysun Bay Karabulut,, ulusal bir televizyon kanalındaki bir programa online konuk olarak MTÜ'nün akademik ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Karabulut, Malatya ve MTÜ hakkında merak edilenleri cevapladı.

MTÜ'nün kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarına değinen Rektör Karabulut, “Öncelikle teşekkür ediyorum. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle 18 Mayıs 20118 tarihinde kurulduk. Görevi devraldığım andan itibaren kuruluşumuzu tamamlamak için hep birlikte ekip olarak çalıştık. Bu süreç içerisinde üniversitemizde ilk başladığımızda aktif olan bir Ziraat Fakültemiz ve 8 ilçemizde meslek yüksekokulumuz vardı, üniversitemizde iki ana yerleşkemiz ile Battalgazi ve Yeşilyurt olmak üzere ciddi anlamda çalışmalara devam ediyoruz. Ziraat fakültesi ile başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ve YÖK Başkanımız Yekta Saraç'ın destekleri ile 5 fakültemizi de aktif eğitime başlattık. Tıp fakültesinin yanında, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere tüm fakültelerimizde, meslek yüksekokullarımızda alanına özgü çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda her meslek yüksekokulumuz da bulunduğu bölgenin özelliklerini içeriyor” ifadelerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Kayısı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile alakalı gerçekleştirilen faaliyetlere de değinerek, “İzleyicilerimiz Malatya'yı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ni kayısı ile tanır. Kayısının dışında reyhan gibi, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili özellikle sera alanlarımız ile yeşili ve doğayı koruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra kenevir ektik, bununla ilgili sanayi sektöründe ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yaptık. İlerleyen süreçlerde tıbbı alanda kullanılabilecek şekilde çalışmalarımız mevcut. Kayısı çekirdeğine dair çalışmalarımızı hem patent çalışmaları ile sürdürdük hem tarım bakanlığından onay alıp ürüne dönüştürdük” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimize bir anne rolüyle yaklaşıyorum”

MTÜ'nün sosyal sorumluluk bilincinde gençler yetiştirme hedeflerine değinen Karabulut, “Kadınları ilgilendiren çalışmalarımız var. Özellikle kadın ve aile çalışmaları ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Gençlerimize, kız çocuklarımıza, öğrencilerimize bir anne rolüyle yaklaşıyorum. Covid-19 süreci onları her ne kadar televizyona, bilgisayara bağlı kılmış olsa da bundan sonraki süreçte de bizler destek olacağız” dedi.

“Dijitalleşme kelimesi kulağa güzel de gelse doğa ile iç içe olmayı da özledik”

Covid -19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim alt yapısı ile eğitim sürecini devam ettiren Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin bu faaliyetlere henüz kuruluş yılında başladıklarını ifade eden Karabulut, “Kurulduğumuz andan itibaren altyapımızı dijitalleşme üzerine kurduk. Uzaktan eğitim sürecinde yerli ve mili anlayışına uyacak şekilde kendi yapmış olduğumuz yazılımı kullanıyoruz. Senkron ve asenkron ders işleyebiliyoruz. Memnuniyet anketlerimizde gençlerin geri dönüşü yüzde 90'lara varıyor. Mesela Gençlik ve Spor bayramını uzaktan konser ile kutladık, mezuniyet programları, online paneller, eğitimler düzenledik ve öğrencilerimiz ve tüm izleyicilerimiz bundan çok memnun oldular. Sağlık bakanlığı ile uzaktan eğitim sertifikalı protokolümüz var. Tıbbı temsilciler yetiştiriyoruz. Dijitalleşme kelimesi kulağa güzel de gelse doğa ile iç içe olmayı da özledik” ifadelerini kullandı.

“ARGE ve ÜRGE çalışmalarına önem veriyoruz”

Karabulut, Türkiye'nin gelişimi için üretime ihtiyaç var mottosu ile ARGE ve ÜRGE faaliyetlerine hız verdiklerini ifade ederek, “Kanseri önleme, bağışıklık sistemini arttırıcı gıdaların ekstraktlara dönüşümü üzerine üniversitemizin de çalışmaları mevcut. Uluslararası anlamda kullanılan bazı ürünler yeri geliyor ülkemizde olamıyor, biz bunları artık üretiyoruz. Bizim Tıp fakültemizin ve Mühendislik Fakültemizin ortak olarak yapmış olduğu yapay zeka çalışmaları da mevcut. Ziraat fakültemizde yeni bölümlerimiz aktifleşti. Tıp fakültemiz olanakları ile gerek anatomi ve sanal laboratuvarları ile uluslararası antlaşmaları ile ön plana çıktı. Örneğin Londra'da Kraliyet Hastanesi ile GETAT üzerine antlaşma yaptık. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de çok güzel çalışmalar yapmaktayız” ifadelerine yer verdi.

“Hayat başarısı ve sosyalleşmek de çok önemli”

Karabulut, “Gençler ülkesini sevsin. Biz bu toprakları kolay kazanmadık. Mesleği ne olursa olsun, hangi bölümü tercih ederse etsin çok çalışmalı, kendini geliştirmelidir. Tabii ders başarısı kadar hayat başarısı ve sosyalleşmek de çok önemli” diye konuştu.