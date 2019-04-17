Rektör Karabulut'tan Başkan Güder'e ziyaret

Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Güder, Turgut Özal Üniversitesi'ne yerel yönetimler olarak katkı sunmaya çalışacaklarını söyledi.

Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. AK Parti 26. Dönem Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'in de yer aldığı ziyarette Başkan Güder'e hayırlı olsun dileklerini ileten Dr. Aysun Bay Karabulut, “Sayın Başkanımıza hayırlı olsuna geldik. Zaten her daim Allah razı olsun yanımızdaydı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin bulunduğu Belediye olması vesilesi ile de bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Başarılar diliyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Turgut Özal Üniversitesi'ne katkı sunmaya çalışacaklarını belirterek, “Bugün tevafuk oldu. Sayın Mustafa Şahin milletvekilimiz gerçekten bu ikinci üniversitesinin Battalgazi bölgesinde kurulmasında büyük emekleri geçen vekillerimizden bir tanesi. Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın hocamın da Battalgazi'mizde ikinci üniversitemizde rektör olarak atanması bizi ziyadesi ile memnun etmişti. Tabi Öznur abla ile kıyasladığımızda gerçekten çalışkan bir aileye mensup bir hocamız. Battalgazi'mize büyük katkısı olacağına inanıyoruz. İnşallah bu süreçte de biz yerel yönetimler olarak, belediye olarak da elimizden ne geliyorsa bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi, üniversitemize katkı sunmaya çalışacağız” diye konuştu.

AK Parti 26. Dönem Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'de, Başkan Güder'in AK Parti'nin birçok kademesinde görev aldığını ve bugünde Battalgazi Belediye başkanı olduğunu belirterek, Battalgazi ilçesine önemli hizmetler yapacağına inandığını söyledi.