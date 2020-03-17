Rektör Karabulut'tan Çanakkale Zaferi mesajı

Dr. Aysun Bay Karabulut, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karabulut, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, “Bütün dünya şunu bilmelidir; Çanakkale Zaferini dünya tarihine altın harflerle yazdıran kahramanları yetiştiren milletimiz, o kahramanların hatırasına yakışır nesilleri de elbette yetiştirmiştir, yetiştirmeye de devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Zaferi'nin o dönem yokluklarla mücadele eden Türk Milletinin, her türlü donanıma sahip gelişmiş devletlere karşı kazandığı büyük bir destan olduğuna dikkat çeken Karabulut, Çanakkale Destanı'nın modern Türkiye'nin öncüsü olduğunu belirtti. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'in sözlerinin Çanakkale Destanının tarihsel önemini anlattığını aktaran Karabulut'un mesajında, "Bütün dünya şunu bilmelidir, Çanakkale Zaferini dünya tarihine altın harflerle yazdıran kahramanları yetiştiren milletimiz, o kahramanların hatırasına yakışır nesilleri de elbette yetiştirmiştir, yetiştirmeye de devam edecektir. Bugün genç kuşaklara ilham kaynağı olan "Çanakkale Ruhu" kıyamete kadar bu topraklarda var olmayı sürdürecektir. Çanakkale'deki büyük destanı yazan kahramanlarımızın yapmış oldukları fedakârlığın bugünkü karşılığı Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlettir. Bunun ikinci bir alternatifi yoktur. Vatan uğrunda sonsuzluğa erişen ve Çanakkale Zaferinin onurunu bizlere yaşatan şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri kullandıldı.