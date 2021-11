Rektör Karabulut'tan Öğretmenler Günü mesajı

Dr. Aysun Bay Karabulut, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, mesajında “24 Kasım 1928, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür. 1981 yılından itibaren her yıl ‘24 Kasım', ‘Öğretmenler Günü' olarak kutlanmaktadır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onları yetiştiren, bir ülke ve milletin geleceğini belirleyen, toplumun en önemli dinamik unsurlarıdır. Her bir öğrencisini ayrı ayrı keşfederek zihinlerde yeni bir ufuk açan öğretmenlerimizin verdiği onurlu çaba yarınların güvencesi ve gururu olacaktır. Bugünün gençleri, vatan millet sevgisiyle fedakârca görevini yerine getiren öğretmenlerimizin elinde yetişecek ve yarını şekillendirecektir” dedi. Öğretmenlik mesleğinin her dönemde kutsal bir uğraş olarak görüldüğünü vurgulayan Karabulut, “Mübarek dinimiz de bu kutsallığı en kuvvetli bir biçimde tahkim etmiştir. Âlemlere Rahmet Peygamber Efendimiz'in “Bilmeyenlere ilim öğretmek sadakadır, sadakanın en faziletlisi de bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve başkalarına öğretmesidir” şeklindeki hadis-i şerifi, öğretmenin ve öğrenmenin kültürümüzdeki karşılığını en güzel haliyle yansıtmaktadır. Öğretmenlik yalnızca eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilere bilgi aktarımında bulunmak değil, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilginin yanında tecrübe, irfan ve yüksek bir ahlaki donanım ile hayata hazırlama mesleğidir” ifadelerini kullandı. Karabulut mesajının devamında, “Bu düşüncelerle; görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Kutsal olduğu kadar sorumluluğu da ağır bir mesleği icra ederek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgi ve şefkat ile yoğurarak yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin, öğretmen adaylarımızın günlerini en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.