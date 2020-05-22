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Rektör Karabulut'tan Ramazan Bayramı mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof.

Dr. Aysun Bay Karabulut, Covid-19 sürecini hatırlatıp, ”Ramazan Bayramında,Covid-19 süreci dolayısıyla bir araya gelemediğimiz fakat gönüllerimizin bir arada olduğu dönemdeyiz” dedi.


Rektör Karabulut, “Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,


“Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar, Covid-19 süreci dolayısıyla bir araya gelemediğimiz fakat gönüllerimizin bir arada olduğu bu günlerde bayramın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.

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