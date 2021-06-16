İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Karabulut'un kurban vekaleti Kızılay'a

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof.

Dr. Aysun Bay Karabulut, kurbanlık vekaletini Kızılay'a verdi.


MTÜ Rektörü Karabulut ve eşi Doç. Dr. Ercan Karabulut, kurban vekaletlerini Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu kanalıyla vererek, muhtaçlara kurban etlerinin dağıtılması için bağış yaptılar.


Soylu, “Kurban bereketini yıl boyu milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak vekaletle kurban bağışı kampanyamıza destek oldular. Kurban vekaletinizi Kızılay'a verin, bereketi dört mevsim yaşansın” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.