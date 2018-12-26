Rektör Kızılay, gençlerle minder sohbetinde buluştu

Gençlik ve Eğitim Derneği'nin geleneksel ‘Minder Sohbetleri' programına katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay gençlerle sohbet etti.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, minder sohbetlerinin temel amacının birçok alanda kariyer ve tecrübe sahibi insanları gençlerle buluşturmak olduğunu ifade ederek “Bu bağlamda çok sayıda etkinlik yaptık ve birbirinden kıymetli çok sayıda konuk ağırladık. Bugün ise hem başarılı bir hekim hem de önemli bir kurumun yöneticisi olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı davet ettik. Bizi kırmayıp davetimize icabet ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Gençler bizim işimiz”

Gençlerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise sosyal, sanatsal ve kültürel anlamda üniversiteden sonra en çok etkinliğin yapıldığı Malatya Park AVM'de gençlerle olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Gençlerin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Kızılay, “Üniversitede zaten gençlerle birlikteyiz ve onlar bizim geleceğimizdir. Bugün bizlerin yöneticisi olduğu kurumlarda, ticaret erbaplarının bulunduğu yerlerde ve daha değişik alanlarda yarın sizler olacaksınız. Dolayısıyla yarına en iyi hazırlanan, zamanın ileri teknolojisini kullanabilen donanımlı birer birey olarak kendinizi yetiştirmeniz gerekmektedir. Dinamizminizi bilgi ve sahadan elde ettiğiniz tecrübe ile güçlendirmeniz lazım. Ben de bugün burada deneyim ve tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım" şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezindeki gelişmeler, sağlık, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanda yapılan ve desteklenen etkinlikler ile ilgili bilgiler paylaşan Rektör Prof. Dr. Kızılay, kendisini dinleyen gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

Programın sonunda Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz tarafından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a plaket takdim edildi ve toplu fotoğraf çekildi.