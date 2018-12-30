Rektör Kızılay, MTTB'nin konuğu oldu

Dr. Ahmet Kızılay'ın konuşmacı olarak katıldığı programla son buldu.

Dernek binasında gerçekleşen programın açılışında konuşan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, 9 haflalık güz dönemi İslami İlimler Akademisinin tamamlandığını belirterek MTTB olarak geçmişten günümüze her zaman akademik çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile birlikte düzenledikleri İslami İlimler Akademisi programının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Sağdıç, "Bizler böyle akademik içerikli programlara önem vererek üniversite gençliğinin sorgulayan olayların konuların özünü benimseyen ve üreten bir gençlik olabilmesi için hem siyer hem hadis hem de tefsir konularının iyi bir şekilde kavrayabilmesi ve anlaması için geleceğe ışık tutması anlamında manevi duygularını destekleyerek bu çalışmalarının her zaman yapılmasından yanayız. Bugün bu programın 9 hafta boyunca sürekli bir şekilde katılan katılımcıları görerek ne kadar anlamlı verilimi bir program olduğunu bir kez daha anlıyor katılımcılara teşekkür ediyorum teşkilatım" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise gençliğin her zaman kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek üniversite ile birlikte koordineli bir çalışma içinde yapılan bu programları önemsediklerini söyledi.

İslami İlimler Akademisi programının anlamlı ve verimli bir çalışma olduğunu dile getiren Kızılay, "Hem katılım belgesini vermek üzere hem de sizlerle muhabbet etmek üzere buradayım. Geçen seneden beri yapılan bu çalışma anlamlı verimli bir çalışma oldu. Çünkü süreklilik arz eden bir katılım ve istikrar eden bir döngü içinde konular bakımından kendinizi geliştirebilecek bir çalışma içindesiniz" diye konuştu.

Konuşmalar sonunda programa katılanlara belgeleri verilerek program sonlandı.