Rektör Kızılay: “Organ nakli ve onkolojide dünyada iddialıyız”

Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada, “Organ nakli ve onkolojide dünyada iddialıyız” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM), Onkoloji Hastanesi ve Karaciğer Nakli Enstitüsü hakkında İletişim Fakültesi öğrencilerine açıklamada bulundu.

İnönü Üniversitesi'nin sağlıkta çok güçlü bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “İnönü Üniversitesi sağlıkta çok güçlü bir üniversite. Hastanemiz Türkiye'nin en önemli hastanelerinden birisi. Turgut Özal Tıp Merkezimiz iki alanda ön plana çıkıyor. Bunlardan biri organ nakli alanı, diğeri ise onkoloji alanı. Bu iki alanda çok güçlü insan kaynağımız var. Aslında sağlıkta her alanda insan kaynağımız çok güçlü. Ama biz bu iki alanda dünyada iddialıyız. Türkiye'de bu iki alanda biz 1 numarayız. Onkolojide de öyle, organ naklinde de. Özellikle karaciğer naklinde 1 numarayız” ifadelerini kullandı.

TÖTM'de 3 bin 250'nin üzerinde karaciğer nakli gerçekleştirildiğini vurgulayan Kızılay “Karaciğer naklinde bir enstitümüz var. Adı, Karaciğer Nakli Enstitüsü. Hastanemize bağlı 152 yataklı karaciğer nakli hastanemiz var. Ayrı bir hastane” dedi.

“Karaciğer nakli yapan cerrahlar buradan yetişiyor”

Karaciğer naklinde hem hastaları tedavi ettiklerini hem de eğitim verdiklerini ifade eden Kızılay, “Karaciğer naklinde, sadece hastaları tedavi etmiyoruz aynı zamanda eğitim de veriyoruz. Yani Türkiye'de karaciğer nakli yapan cerrahlar buradan yetişiyor. Sadece Türkiye de değil şimdiye kadar 20 farklı ülkeden doktorlar, cerrahlar geldi ve burada karaciğer nakli eğitimi aldı. Hâlihazırda da dünyanın farklı ülkelerinden, ülkemizin de farklı şehirlerinden, üniversite hastanelerinden, Sağlık Bakanlığı hastanelerinden cerrahlar şuanda eğitim almaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kızılay “Karaciğer naklinde dünyanın 2 numarası, Türkiye'de ve Avrupa'da ise 1 numaralı merkeziyiz. Bu Türkiye için, üniversitemiz için, şehrimiz için önemli bir gurur kaynağı. Onkoloji, kanser konusunda da yine Türkiye'nin gözbebeği bir merkeziz. Orda da tıbbın en zor hastaları olan kanser hastalarına çok önemli, başarılı tedaviler uyguluyoruz Bu konuda da çok önemli ve çok büyük bir merkez olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tedavilerimizi sürdürüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.