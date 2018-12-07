Rektör Kızılay, yabancı öğrencilerle buluştu

Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi.

Programda bir konuşan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi'nde 8 yıldır uluslararası öğrenci alımının olduğunu dile getirerek, 47 ülkeden bin 174 öğrencinin halihazırda eğitim ve öğretimlerine devam ettiklerini söyledi.

Bu durumun büyük bir zenginlik olduğunu kaydeden Kızılay, “Her biriniz ayrı ayrı üniversitemiz için, bizler için çok kıymetli ve değerlisiniz, sadece eğitim ve öğretim aldığınız için değil, şehrimize bir misafir olarak gelip ve üniversiteyi bitirip gittiğinizde kendi ülkenizde bizim üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi gönül elçisi olarak temsil edeceğiniz için, her biriniz çok ayrı yere sahipsiniz” dedi.

Rektör Kızılay, başta uluslararası öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin eksiksiz bir şekilde sağlanması olmak üzere diğer sıkıntı ve sorunlarına da çözüm üretmek istediklerini belirterek, “Her konuda üniversitedeki eğitiminizden, şehirdeki ihtiyaçlarınıza, barınmadan tutun çekebileceğiniz bütün sıkıntılara kadar, bütün ihtiyaçlarınızı bizimle paylaşın. Hepsine çözüm üretmek istiyoruz. Bütün problemlerinize çözüm üretmek istiyoruz ve bütün dertlerinize çare olmak istiyoruz. Sizlerin burada üniversitemizde başarılı olmanızı huzur içinde eğitim ve öğretim sürecinizi geçirmenizi, şehrinizde rahat etmenizi, şehrimizin tüm güzelliklerinden yararlanmanızı istiyoruz. Onun için bütün sorunlarınızı, ihtiyaçlarınızı Yabancı Öğrenci Ofisi'mize oradaki arkadaşlarımıza iletin, çözmek için bütün gayretimizi imkan ve kabiliyetimizi seferber ederiz” şeklinde konuştu.

Konferansta İnönü Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle ilgili bilgiler içeren bir sunum yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Mühendislik Fakültesinde Yüksek Lisans öğrencisi olan Afgan öğrenci Muhammed Nakıp Rahimi'nin TÜBİTAK öğrenciler arası proje yarışmasında göstermiş olduğu başarısını kutladı.

Konferansta, öğrencilerin sorularının cevaplanması için Doç. Dr. İlhan Erdem'in başkanlığında bir oturum gerçekleştirildi. Konferans oturumun bitmesinin ardından balo salonunda düzenlenen yemekle son buldu.

Programa Rektör Kızılay'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Müdürü ve Uluslararası Öğrenci Ofis Başkanı ayrıca Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, Sağlık Kültür ve Daire Başkanı Ömer Çelik, Öğrenci İşleri Başkanı Sami Durak, Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimi Memuru Nurhan Sevinç, Malatya Göç İdaresi İl Müdürü Atilla Kölük, Malatya İl Göç Uzmanı Ferhat Güzel, Malatya İl Göç Uzmanı Yardımcısı Murat Kılıç, Siyasî Parti Temsilcisi Melda Pektaş Akgül ve uluslararası öğrenciler katıldı.