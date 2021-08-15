Rektör Kızılay: “Yüz yüze eğitimi yüzde 40'a kadar online eğitimlerle destekleyeceğiz”

Dr. Ahmet Kızılay, televizyon programında, yüz yüze eğitimi yüzde 40'a kadar online eğitimlerle destekleyeceklerini, temel stratejilerinin yüz yüze eğitim olduğunu kaydetti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve 14 fakültenin dekan ve yöneticileri, Malatya Er TV'nin canlı yayınında Tutku Eren'in hazırlayıp sunduğu “Gündem Özel” programının canlı yayın konuğu oldu. Rektör Kızılay ve fakülte yöneticileri, tercih yapacak öğrenciler için İnönü Üniversitesini ve fakültelerini anlatarak, tavsiyelerde bulundu.

Kızılay, Türkiye'de art arda yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu, vefat eden vatandaşlara rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.

İnönü Üniversitesi'nin kuruluş kanununa göre 14`üncü sırada kurulmuş bir üniversite olduğunu hatırlatan Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin Türkiye'nin büyük, tarihi ve köklü üniversitelerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin iki üniversiteyi bölünerek kurduğunu, iki üniversitenin de kuruluşuna hamilik yaparak bünyesinden dört üniversite çıkardığını kaydetti. Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinde 14 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 1 Teknopark, 33 araştırma ve uygulama merkezinde eğitim öğretim hizmetleri ile bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söyleyerek 6 bin 200 akademik ve idari personel ile yaklaşık 41 bin aktif öğrencilerinin bulunduğunu ve üniversitelerinden bugüne kadar 150 bine yakın öğrencinin mezun olduğunu belirtti.

“Günümüzde bilinçli tercih yapmak zorunlu”

Günümüzde bilinçli tercih yapmanın hem kolay hem de zor olduğunu belirten Rektör Kızılay, öğrencilerin bilgi kaynaklarına hem görsel ve yazılı medyadan hem de çevresinde üniversitelerinden mezun olmuş kişilerden alacakları fikirlerle ulaşabileceğini ifade ederek, “Fakültelerimiz ve bölümlerimizle ilgili tanıtım videolarımız var. Biz kendi üniversitemizde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarını detaylı olarak adaylarımıza tanıtıyoruz. Hem sosyal medya kanallarımızdan hem de üniversitemizin web sitelerinden bu videolara ulaşabilirsiniz” dedi.

“Yüz yüze eğitime hazırız”

13 Eylül'de akademik takvimin başlayacağını dile getiren Kızılay, eğitime yüz yüze başlama kararı aldıklarını ve bütün hazırlıkların buna göre tamamlandığını ifade etti. Kızılay, yüz yüze eğitimi yüzde 40'a kadar online eğitimlerle destekleyeceklerini, temel stratejilerinin yüz yüze eğitim olduğunu kaydetti. Kızılay, öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmek için mutlaka aşı olmaları gerektiğini de hatırlattı.

Kızılay, sosyal alanlarda tercih yapacak öğrencilerin en çok tercih ettiği fakültenin hukuk fakültesi olduğunu dile getirerek, “Bizim hukuk fakültemiz bölgedeki en genç ancak en iyi hukuk fakültesidir. Bunu da mezunlarımızın hâkimlik ve savcılık sınavındaki başarısına dayandırıyorum. Bizim mezunlarımız o sınavlarda Türkiye'de ilk 10'da yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Arslantepe höyüğü şehrimizin, ülkemizin hatta dünyamızın mirasıdır”

Kızılay, Arslantepe Höyüğü'nün 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdiğini ifade ederek, üniversite olarak bu süreçte vermiş olduğu katkılardan bahsederek şunları dile getirdi:

“Arslantepe Höyüğü ile ilgili bilimsel bir eser yayımladık. Yaptığımız sempozyum ile ulusal ve uluslararası düzeyde Arslantepe konusunu çalışan bütün bilim insanlarını Malatya'da ve üniversitemizde misafir ettik. 28 makaleyi Türkçe ve İngilizce olarak toplayıp bir kitap haline getirdik. Kitap, Arslantepe konusunda yazılmış en önemli bilimsel eserdir. Ayrıca üniversitemizde “Arslantepe Araştırma ve Uygulama Merkezi”ni açtık. Arslantepe Höyüğü şehrimizin çok önemli bir değeri bundan sonra da ülkemizin hatta dünyamızın mirasıdır.”

“Hukuk, en fazla tercih edilen fakültedir”

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili. Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Akça ise 2020 itibariyle fakültelerinde 205 öğrenci kontenjanı, 23 bin 666 başarı sıralaması bulunduğunu ve taban puanın 411, tavan puanın ise 450 olarak gerçekleştiğini dile getirerek, “Hukuk fakülteleri en fazla tercih edilen fakülteler arasındadır” dedi.

“Tıp fakültemiz, son derece gelişmiş eğitim ortamına ve üst düzey bir altyapıya sahip”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş da, gelişmiş altyapısı ve üst düzey eğitimiyle bölgenin ve ülkemizin en seçkin fakültesi olduklarını belirterek, “Turgut Özal Tıp Merkezimiz, 1996 yılında rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın öncülüğünde kurulmuş bir hastanedir. Son derece donanımlı ve gelişmiş bir potansiyele sahiptir. Hizmet verdiğimiz fakülte binası da 2002 yılında eğitime açılmıştır. Son derece gelişmiş ve her biri 250 öğrencimize hizmet verecek şekilde düzenlenmiş dört amfi sınıfa sahibiz” şeklinde konuştu.

“Eğitim devam ederken kamuya hizmeti de devam ettiren bir fakülteyiz”

İnönü Üniversitesi Diş Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, tercih yapacaklar için 90 öğrenci kontenjanlarının bulunduğunu ve 28 bin başarı sıralamasında öğrenci aldıklarını belirtti. Diş Fakültesinin 27 öğretim üyesi ve 82 araştırma görevlisi uzmanlık öğrencilerinin olduğunu kaydetti.

“Öğrenciler fakültemizden donanımlı bir şekilde yetişmektedir”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, 25 yıllık bir deneyimle lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında etkin ve donanımlı öğrenciler yetiştirdiklerini vurgulayarak fakültelerini tercih edecek öğrenciler için de, “İyi bir eğitim vermekteyiz. Bu eğitimlerimizde klinik öncesi eğitimler, teorik eğitimler, yoğun bir şekilde geçmekte, kendi fakültemizde beceri temelli laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz donanımlı bir şekilde yetişmektedir. Sonrasında da klinik uygulamalara çıkmaktadır. Turgut Özal Tıp Merkezi hastanemizde kendimize ait çok iyi aletlerle donatılmış laboratuvarlarımız bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Türkiye'de kurulan ilk eğitim fakültelerinden biri olduklarına dikkat çekerek, eğitim bilimleri ve alan eğitimlerinde tecrübeli ve nitelikli hocalara sahip olduklarını dile getirdi. Eğitim fakültesi olarak, KPSS alan atamalarında mutlaka birkaç bölümlerinin Türkiye'de ilk 10'a girdiğini belirten Erdem, lisansüstü eğitim alanında da gerekli eğitimleri sağlayabilecek imkânlara sahip olduklarını kaydetti.

“Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren sahada da olacaklar”

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sadık Çalışkan, iletişimin yükselen bir değer olduğunu belirterek, Türkiye'de 100'e yakın iletişim fakültesinin bulunduğunu kaydetti. Çalışkan, fakültelerinin 2010 yılında kurulduğunu ve bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinin olduğunu hatırlattı.

“Türkiye'de 6 Avrupa birliği projesi yapan bizden başka bir spor fakültesi yok”

Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Spor Bilimleri Fakültesinde son üç yılda 6 tane Avrupa Birliği projesi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Projelerin beş tanesini tamamladık, bir tanesi devam ediyor. Türkiye'de bu konuda biz ilkiz. Türkiye'de 6 tane Avrupa Birliği Projesi yapan başka bir Spor Fakültesi yok. Bu anlamda hocalarımızın inanılmaz bir derecede donanımı var. Bu anlamda biz kendimizi çok güçlü görüyoruz” diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Bayhan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alagöz de, fakülteleri hakkında bilgi aktardı.