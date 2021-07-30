Rektör Kızılay'dan Arslantepe memnuniyeti

Dr. Ahmet Kızılay, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne kaydedilmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO başvuru sürecindeki tüm çalışmalara katkı vermiş olmaktan kıvanç duyuyoruz” dedi.

Malatya'da yer alan Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine kaydedildi. Roma La Sapienza Üniversitesi öncülüğünde, İnönü Üniversitesi de dâhil pek çok üniversitenin iş birliği ile höyükte yapılan kazılarda Hititler'den Roma ve Bizans medeniyetlerine kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan kalıntılara ulaşılmış ve bu bulgular ışığında Eski Önasya'daki devletleşme süreçleri aydınlatılmıştı. 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü, milattan önce 4. binyıldan itibaren toplumsal yapının değişimi, hiyerarşinin ortaya çıkışı, sosyal ve ekonomik ayrıcalıkların belirginleşmeye başladığı sürecin en önemli tanığı olarak UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girdi. 1930'larda ilk defa Louis J. Delaporte tarafından başlatılan kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait tabakalarda araştırmalar yapıldı, ardından 1961 yılında ise İtalyan Arkeoloji Misyonu tarafından kazılar yeniden başlatıldı. 60 yıl boyunca süren kazılar, Roma La Sapienza Üniversitesi öncülüğünde, İnönü Üniversitesi de dâhil, yurt içi ve yurt dışından pek çok üniversitenin iş birliği ile gerçekleştirildi. Yapılan kazılarda Geç Kalkolitik Dönem, Bronz Çağları, Demir Çağları, Geç Roma ve Bizans Dönemi'ne ilişkin çok önemli bulgular elde edildi. Elde edilen bulgular ışığında ise Eski Önasya'da devletleşme süreçlerine dair pek çok sorunun yanıtı bulundu.

Sempozyum düzenlenmişti

2018 yılında ise Roma La Sapienza Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi iş birliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Battalgazi Belediyesi ve İtalya Kültür Merkezi'nin destek ve katkılarıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde “1. Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu” düzenlenmişti. 15 farklı ülkeden 60 akademisyenin katıldığı sempozyumda Arslantepe Höyüğü ile ilgili bilimsel çalışmalar sunulmuş ve bu çalışmalar Türkçe ve İngilizce hazırlanarak İnönü Üniversitesi tarafından basılı ve elektronik olarak yayımlanmıştı. Ayrıca 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yönetmeliği yayımlanan İnönü Üniversitesi Arslantepe Arkeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu çalışmaları desteklemek amacıyla kurulmuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne kaydedilmesi ile ilgili resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İnönü Üniversitesi olarak Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO başvuru sürecindeki tüm çalışmalara katkı vermiş olmaktan kıvanç duyuyoruz. Arslantepe Höyüğü nihayet insanlığın evrensel değerleri listesine girdi. Başta bilim dünyası olmak üzere Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun.”