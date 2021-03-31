Rektör Kızılay'dan Balkan şampiyonu öğrenciye hediye

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın madalya alan İnönü Üniversitesi öğrencisi Serhat Güngör'ü kabul eden Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, öğrenci sporcuyu tebrik edip, hediye verdi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve Malaya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı Sporcusu olan Serhat Güngör, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 42:06'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Serhat Güngör, kazandığı başarı sonrası antrenörü Nihat Erim ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın konuğu oldu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, başarılı öğrenci sporcuyu tebrik ederek, "Bu başarı başta Milli Sporcumuz olmak üzere üniversitemiz ve diğer sporcu öğrencilerimiz için de oldukça önemlidir" dedi.

Rektör Kızılay, bu gibi başarıların devamlı bir hale gelmesi ve teşvik edilmesi için başta Serhat Güngör olmak üzere başarılı sporcuların bundan sonraki sporculuk kariyerlerinde İnönü Üniversitesi tarafından her anlamda destekleneceklerini ifade etti.

Görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından milli sporcuya ve antrenörüne hediyeleri verdi.