Rektör Kızılay'dan ebelere övgü

Dr. Ahmet Kızılay, “Dünya Ebeler Günü” çevrimiçi programına katılıp, “Ebelerimiz sağlık meslekleri içerisinde çok müstesna bir yere sahiptir. Zor bir alanı yönetiyorlar. İyi ki varsınız” dedi.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen “Dünya Ebeler Günü” çevrimiçi programına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı ve Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner konuşmacı olarak katıldı.

Programda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya, 16 üniversitenin ebelik bölümü akademisyenleri ile öğrenciler de yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya, günün anlam ve önemine değindi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu ise, ebeler gününü kutladı ve programa katılımlarından dolayı Porf. Dr. Fatma Deniz Sayıner'e teşekkür etti.

Programa katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay herkesin ebeler gününü kutladıktan sonra ebelik mesleğinin öneminden söz etti. Kızılay, “Sağlık meslekleri arasında ebelik çok önemli bir meslektir. Benim ebeliğin en sevdiğim güzel yanı dinamik ve heyecanlı bir meslek olmasıdır. En sevdiğim diğer yanı ise enerjisi çok yüksek bir meslek olmasıdır. Ben öyle tahmin ediyorum ki hiçbir ebe ömrünün hiçbir zamanında yaşlanmaz. Çünkü sürekli taze canlar doğurtuyor ve onlarla beraber yeniden neşv ü nema yeniden bir canlılık kazanıyor. Her doğumun, eğer çok zor ve komplike bir doğum değilse, ebelerimize, kadın doğum doktorlarımıza yeni bir hayat ve enerji kazandırdığına inanıyorum. Bu enerji onların günlük hayatlarında, meslek hayatlarında ve hayatlarının her alanında onları motive ediyor. Ebeliğin bu yönünü çok takdir ediyorum. Ebelerimiz sağlık meslekleri içerisinde çok müstesna bir yere sahiptir. Zor bir alanı yönetiyorlar. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Rektör Kızılay son olarak ebelerin mesleklerinde üstün başarılar diledi ve tebrik etti.

Program, Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner'in sunumuyla devam etti. Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner programı düzenleyen İnönü Üniversitesi Ebelik Bölümü'ne ve katılımcılara teşekkür etti. Prof. Dr. Sayıner, ebelik konusunda İnönü Üniversitesinden herhangi bir talep geldiğinde memnuniyetle karşılayacağının altını çizdi. Sayıner, ebelere nasıl yatırımlar yapılması gerektiğini anlattı. Yaptığı sunumda ebelerin görev ve sorumluluklarından bahseden Prof. Dr. Sayıner son olarak ebeliğe yatırımın geleceğe yatırım olacağını sözlerine ekledi.