Rektör Kızılay'dan Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Dr. Ahmet Kızılay, 44 yılda 150 bine yakın öğrenci mezun ettiklerini belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner, ziyarette yaptığı konuşmada, "İnönü Üniversitesi Malatya'nın en değerli kurumlarından bir tanesidir. Malatya basını olarak da her zaman her koşulda koşul ne olursa olsun Malatya İnönü Üniversitesin desteklenmesi ve korunması için Gazeteciler Cemiyet her zaman üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya devam edecektir" dedi. İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, “İnönü Üniversitemiz, biraz önce kıymetli başkanımız söylediği gibi, şehrimizin en önemli ve büyük kurumlarından birisidir” şeklinde konuştu. İnönü Üniversitesi'nin 1975 yılında kurulduğunu ifade eden Rektör Kızılay, "44 yıldır 150 bine yakın öğrenci yetiştirdi ve mezun verdi. Şimdi de 42 bin öğrencisi ve 14 fakültesiyle, kurumlarıyla bir taraftan eğitim ve öğretimiyle bir tarafta da birçok faaliyetlerle hizmet veriyoruz" diye konuştu. Rektör Kızılay, Malatya İnönü Üniversitesinin tarihi ile ilgili dernek kurma ve yapılan çalışmaları yazılı kayda geçirilmesi için çalışma başlattıklarını da kaydetti.

Ziyarette Kızılay, İnönü Üniversitesi yayını kitap hediye etti