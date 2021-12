Rektör Kızılay'dan hasta ile iletişimin önemi vurgusu

Dr. Ahmet Kızılay, sempozyumda yaptığı konuşmada, hasta ile iletişimin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, ”İnsanlarla iyi bir iletişim kurmak aslında sadece hastayla değil günlük hayatta da çok önemlidir” dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Hasta Eğitimine Bakış Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sempozyum Onursal Kurulu Üyesi ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Sempozyum Başkanları Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç ve Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan, Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır katıldı.

Kızılay'dan hasta ile iletişimin önemi vurgusu

Sempozyumda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hemşireliğin çok önemli bir meslek olduğuna dikkat çekip, “Ben otuz yıldır hekimim. Otuz yıldır beraber çalıştığım ekibimizin en kıymetli parçaları hemşirelerdir. Ameliyathanede, serviste, daha az olmakla beraber poliklinikte görev almaktadırlar. Bugün sempozyumda hemşireliğin çok farklı bir yönünü hocalarımız konuşacaktır. Hemşirelerimizin sağlık ve hasta eğitimine katkıları konuşulacak. Bu aslında onların vazgeçilmez yaptıkları bir iştir. Ama bunu daha sistematik, daha disiplinli olarak bugün tartışacak konuşmacılar. Hasta ile iletişim çok önemli. Sevgili öğrenciler iyi bir iletişim kurmak aslında sadece hastayla değil günlük hayatta da çok önemlidir. İyi bir iletişim kurabilirseniz siz de mutlu olursunuz, karşınızdaki iş arkadaşınız ya da hastanız, hocaysanız, öğrenciyseniz çevreniz ve arkadaşlarınız çok mutlu olursunuz. Doğru bir iletişim kurmuş olmanın başarılı sonucunu alırsınız. Eğitim de hemen bunun arkasından geliyor. Hasta eğitimi tedavinin çok önemli bir parçasını oluşturur. Hasta bakımı zor bir iştir. Hemşireliğin ana görevi hasta tedavisi ve bakımıdır. Ancak severek kendini işine adayarak yapılabilecek bir iştir. Dünyanın en kıymetli işlerinden biri ve giderek daha da kıymetli olacaktır” dedi.

“Hemşirelik fakültesi binasını hayata geçireceğiz”

Kızılay, Hemşirelik Fakültesi'nin İnönü Üniversitesi için öneminden söz ederek, “Hemşirelik Fakültemiz üniversitemizin en önemli fakültelerden biridir. Benim için en önemli fakültesi. Çünkü benim dönemimde kurduğumuz geliştirdiğimiz büyüttüğümüz bir fakülte. 2022 yılında çok istediğim bir fakülte binası yapma projemizi ertelemek zorunda kaldık. İnşallah 2023'te yapacağız. Çok güzel bir hemşirelik fakültesi yapacağız. Binasıyla, derslikleri, amfileri, atölyeleri ve laboratuvarlarıyla Türkiye'nin belki de en güzel binalarından biri olacak. Öyle hedefliyoruz, projemizin taslaklarını çizdik inşallah rektörlüğüm bitmeden çok güzel bir hemşirelik fakültesi binasını hayata geçireceğiz. Sadece binayı yapmakla yetinmeyeceğiz bir de fakültemize bağlı ağır hasta bakım merkezini de biraz daha geliştirerek çok güzel bir merkez kuracağız” ifadelerini kullandı.

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan da açılış konuşmasında hasta eğitimlerinden söz ederek, bu eğitimlerin bazen planlı bazen de çoğu defa yaşamın her alanında olduğunu ifade etti. Yayan, “Klinikte, poliklinikte, yemekte, kantinde, sokakta her zaman ve her yerde hastalara bir şeyler anlatmaya çalışırız. Nasıl beslenmeli, ilacını nasıl alması ve neleri nasıl yapmaları gerektiğini bıkmadan usanmadan anlatırız. Sonrasında ise ‘Yeniden eğitim vermeli miyim?' sorusu oluşur çünkü biliriz ki hasta eğitim misyonu en az teşhis ve tedavi kadar önemlidir. Özellikle pandemi süreci gösterdi ki sağlık eğitimine önem vermediğimizde boşluğu dolduranlar toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır. Hasta eğitimi, bizleri zorladığı kadar gülümseten birçok hatırayı da oluşturur. Bizler bu anıları paylaşırken fark ettik ki en çok yaptığımız ve en önemli görevlerimizden biri olan hasta eğitimini bir araya gelip konuşacak, bugünü ve yarını tartışacak, planlayacak platformlara sahip değiliz. Birlikte hasta eğitimi konuşacak bir platform oluşturmak amacıyla hep beraber yola çıktık. İlkine bugün başladığımız bu yolculuğun güçlenerek büyümesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hemşireler etkin birer eğitimci olmalıdır”

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç sağlıklı ve hasta bireylerin, aile ve toplumun sağlık sorunlarına yönelik olan profesyonel hemşireliğin toplum sağlığını geliştirme ve sürdürme misyonuyla hareket ettiğini belirtti. Kılıç, hasta eğitiminin öneminden bahsederek şunları söyledi:

“Günümüzde sorunlara çözüm geliştirme çabalarının zorunlu kıldığı sağlık hizmetlerindeki reformlar, hemşirelerin etkin birer eğitimci olmalarını gerektirmektedir. Hemşireler, sağlık ekibi içinde bireyi bütün yönleriyle değerlendiren, sağlıklı ve hasta bireyle 24 saat etkileşimde bulunan tek profesyonel gruptur. Bireylerin sağlık düzeylerini düzeltmek için hasta eğitiminin kapsamlı bir şekilde ele alınması, bilimsel bir temele dayandırılması ve yapılan bu eğitimin profesyoneller tarafından yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Hasta eğitiminde istenen amaçlara ulaşılabilmek için hasta bakımının hasta eğitimi süreci ile birleştirilmesi gerekir. Hasta bakımına katkısı bulunan koşulların geliştirilmesi, hemşirelere eğitici rolüyle ilgili destek verilmesi ve temel kaynakların sağlanması hasta eğitiminin gelişmesi için ayrıca gereklidir. Hasta eğitimi yalnızca teknik bir uygulama değildir, aynı zamanda amaçlar ve değerler bütünüdür. Kendine özgü felsefesi vardır. Bu özellikleriyle eğitim bireyin haklarının giderek daha fazla önem kazandığı günümüz toplumu için moral, etik ve yasal açılardan da önemli bir konudur. Fakat hasta eğitimi gerek ülkemizde gerekse birçok ülkede genellikle ihmal edilen bir hemşirelik rolüdür. Oysa son yıllarda hasta eğitimi, uyum ve memnuniyetin arttırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ya da hastaların olumlu yönlerinin arttırılması için anahtar olarak görülmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, hasta eğitimi kaliteli hasta bakımının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.”

“Her hemşire bir sağlık eğitimcisidir”

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz ise hemşirelerin aslında birer sağlık eğitimcisi olduğuna parmak basarak, sağlık eğitiminin önemine değindi. Aylaz, ‘'Bireyin sağlıklı nitelikli yaşamını destekleyerek ve davranış değişikliği kazanmasını sağlayan dinamik bir süreçtir. Bilgi ve farkındalığı olan hastalar kendi tedavilerinde dinamik katılımcılar haline gelirler. Bu da daha fazla hasta memnuniyetine, daha fazla bakım kalitesine, daha az kalış süresiyle istendik sonuçları görebiliriz. Yakın zamana kadar tedavinin doğru şekilde uygulanması ile sınırlanan hasta eğitimi, günümüzde artık değişmiştir. Hasta ve yakınlarını içine alan, hastalığın tedavisi ve bakımı hakkında doğru kararlar vermesi ve sorumlulukların almasını amaçlayan geniş kapsamlı bir alan haline gelmiştir” diye konuştu.

Aylaz, konuşmasının sonunda sempozyuma olan katkılarından dolayı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a, sempozyum başkanları Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç'a ve Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan'a, Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç'a ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Bakım Müdürü Servet Poyraz'a teşekkür etti.

Sempozyum katılımcılara katılım belgesi dağıtılmasının ardından son buldu.